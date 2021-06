Veteranendag lokaal gevierd met opening plantsoentjes

In Heiloo en Bergen is Nederlandse Veteranendag opgeluisterd met de officiële opening van Witte Anjer Perkjes als gedenkplaatsen voor vrijheid. De jaarlijkse festiviteiten op de laatste zaterdag in juni waren ook dit jaar flink afgeschaald vanwege corona.

Het landelijke Veteranencomité had eerder opgeroepen in dorpen en steden Witte Anjer Perkjes aan te leggen. In Bergen vond de gemeente een plek in het Oranjeplantsoen voor het plantsoentje én een bankje, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

In Heiloo werd eerder in de ochtend een perkje bij het Kleijn Barlaken geopend. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk was bij de opening van beide plantsoenen aanwezig.