Marinier met PTSS haalt 20.000 euro op na monstertocht van vijf marathons

Het is Robin Imthorn uit Nederhorst den Berg gelukt: hij heeft zijn vijf marathons volbracht. De afgelopen dagen rende hij liefst 211 kilometer. Een monstertocht om taboe rondom posttraumatische stressstoornis (PTSS) te doorbreken. Hij kreeg er zelf mee te maken nadat hij twee aanslagen meemaakte tijdens zijn uitzending in Afghanistan.

Zo gaat marinier Robin over de finish na 5 marathons in 5 dagen - NH Nieuws

"Het was een bijzondere reis", vertelt Robin na zijn marathons. "Ik heb goede dagen gehad ondanks dat het zwaar was." Het gezegde 'de laatste loodjes wegen het zwaarst' gaat ook hier op.

Deze laatste dag was moeilijk. "Maar ik hield m'n hoofd erbij. Vandaag stond er eigenlijk 48 kilometer op de teller. Maar toen bij 42 kilometer dacht ik: het is goed genoeg. De laatste 6 kilometer is alleen maar voor m'n ego. Dus die heb ik laten varen. Dat is ook weer een mooi dingetje dat erbij komt."