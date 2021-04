Sint Maartense Freedom Flame Tulp gaat dit jaar naar bijna driehonderd veteranen

Waar de Freedom Flame Tulp drie jaar geleden in het leven werd geblazen om de gedachte aan de bevrijding levend te houden, komt de bloem dit jaar terecht bij mensen die daadwerkelijk voor de bevrijding hebben gezorgd. Driehonderd bosjes van de in Sint Maarten gekweekte tulp worden morgen naar de honderden veteranen gebracht die anders hun opwachting hadden gemaakt op Veteranendag.

Door de coronacrisis kan Veteranendag 2021 niet doorgaan op de manier zoals we kennen. 'En als de veteranen niet naar Wageningen kunnen komen, wordt een stukje Wageningen naar hen gebracht', zo is de gedachte achter de tulpenactie voor de veteranen.

"Het is een hele opsteker voor ons", zegt Edith van de Bovenkamp. Zij was in 2018 een van de bedenkers van de tulp. "Maar niet alleen voor ons, ook voor de tulp. Normaal gesproken nemen meerdere gemeenten in deze periode onze tulpen af. Doordat alles nu sober wordt gevierd, gebeurt dat nu niet. Dus het is mooi dat de tulpen zo toch worden afgenomen."

Kindje

Van de Bovenkamp vindt het prachtig dat de bloemen juist bij Tweede Wereldoorlog-veteranen terechtkomen. "Dit is mijn kindje, mooi om te weten dat de tulpen naar hen gaan."

Zestig vrijwilligers brengen de bossen morgen door heel Nederland naar de oud-veteranen. Bij de tulpen zitten door leerlingen van een school in Wageningen geschreven brieven. De tulp heeft zo, omdat hij - als hij opengaat - lijkt op de bevrijdingsvlam die brandt.