Publiek mag naar boven in watertoren: "Uitzicht is fenomenaal"

De watertoren van PWN in Overveen is dit weekend opengesteld voor het publiek. Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert de excursies naar het rijksmonument ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zeeweg.

De belangstelling om mee te gaan op excursie was volgens PWN-boswachter Coen van Oosterom groot. Zelf mocht hij de toren al zo’n zeventig tot tachtig keer beklimmen. "Elke keer als ik boven kom dan is het uitzicht weer fenomenaal", vertelt hij na de klim van zo’n 100 treden.

Uniek

Dat het publiek dit weekend naar boven mag, is volgens excursieleider Ed Prins een unieke kans. "Alleen ter gelegenheden van speciale momenten wordt de toren opengesteld voor het publiek", vertelt hij. "Dat zijn eigenlijk alleen de Open Monumentendagen en bijzondere dagen als deze."

Wim van Gend woont al bijna vijftig jaar naast de watertoren. "Ik ben twee keer eerder boven geweest", vertelt hij terwijl hij zijn huis aanwijst. "Vanuit mijn tuin heb ik de toren al talloze keren op de foto gezet. Met sneeuw, in de regen, tijdens zonsopgang. Het blijft een plaatje."

Drinkwatervoorziening

De watertoren maakte tot 2002 deel uit van het drinkwaternetwerk van Haarlem en omgeving. In het reservoir van de toren kon zo’n 1,2 miljoen liter water opgeslagen worden. Volgens Van Oosterom is PWN gestopt met het onttrekken van water uit de duinen op last van de overheid.

"De duinen konden het niet aan. Die werden daar te droog van. Sindsdien wordt ons water gewonnen uit het IJsselmeer en is de watertoren niet meer in gebruik." Langzamerhand wordt het volgens de boswachter een speciale attractie. "Niet in grote mate, maar zoals dit weekend gebeurt het af en toe."

In totaal zijn er dit weekend acht excursies in de watertoren. Door de grote belangstelling is het niet mogelijk om nog mee te gaan.