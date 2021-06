Viering 100-jarige weg naar zee met een rouwrandje

De slingerende route werd vanaf 1919 met de hand afgegraven om zo de badplaats Zandvoort te ontsluiten, vertelt burgemeester Elbert Roest. "Daar was al een Kürhaus en toen ontstond bij de Bloemendaalse bestuurders het idee om ook in de vaart der volkeren een eigen badplaats te willen." Twee jaar later was de weg klaar. Om dat moment te markeren stapte Roest vandaag in een kleine felblauwe Bugatti voor een rit over de Zeeweg. Het hele weekend zijn er festiviteiten. Het programma is hier te vinden.

Waarom juist deze weg een jubileumviering verdient, is volgens burgemeester Roest omdat het de eerste zogenoemde panoramaweg in Europa was. De zogenoemde 'parkway' is naar Amerikaans voorbeeld ontworpen, "om te genieten van het landschap en de prachtige duinen om je voor te bereiden op het eindpunt en dat is die zee."

Bulderende oude auto's

Bloemendaler Michel Laarman voert de stoet van zo'n twintig oude klassieke wagens aan in zijn Knox uit 1911. De Zeeweg is voor hem bekend terrein. "Lekker bochtig, een beetje al driftend naar Zandvoort." Het gaspedaal wordt flink ingetrapt en langs de Zeeweg staan veel toeschouwers met de camera klaar als de bulderende oude auto's passeren.

