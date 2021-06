Zonsverduistering kijken bij volkssterrenwacht Overveen: "Dit is wel uniek!"

Rond het middaguur verschijnen steeds meer enthousiastelingen op het terrein van de sterrenwacht in de duinen. "Ik woon hier in de buurt en ik zag dat de sterrenwacht voor de gelegenheid geopend was. Dan moet je die kans natuurlijk even pakken en er naartoe gaan", vertelt Alexander. Hij volgde eerder een cursus bij de sterrenwacht en heeft een grote interesse in het planetenstelsel.

Met een eclipsbril is de zonsverduistering om half twaalf al goed te zien buiten, maar door de telescoop is het natuurverschijnsel nog veel beter te zien. "De maan zit tussen de zon en de aarde in, alleen aan de bovenkant van de zon is dat zichtbaar", vertelt Jolanda Preusterink van Copernicus. "Het is eigenlijk net als lummelen, er staat iemand in het midden."

De zon wordt maximaal 30 procent verduisterd en daarom wordt er gesproken van een gedeeltelijke zonsverduistering. Deze valt dan ook niet op met het blote oog en de natuur lijkt er ook niet door verstoord te worden.

Kraters en zonnevlammen

Om precies 12.22 uur is het hoogtepunt en dan is het 'hapje' uit de zon het grootst. "Het is echt heel mooi", vertelt Alexander die het spektakel aanschouwt door de telescoop. "Het is zeker anders dan door een brilletje. We zien hier de zon helemaal rood. En de zwarte maan die gaat ervoor en je ziet kraters op de maan en zelfs zonnevlammen. Dus het is echt uniek om dat hier te kunnen bekijken bij Copernicus."

Voorzitter Frans Kroon is blij dat de dag zo goed uitpakt. "We hebben ontzettend veel geluk. Het is goed weer. Het zag er even naar uit dat het bewolkt zou zijn tussen tien en twee, precies als de verduistering is, maar dat is opgelost. Het is gelukkig prachtig weer."