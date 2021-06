Ideaal weer om gedeeltelijke zonsverduistering te zien

De maan schermt vanmiddag een deel van de zon af, dit is te zien tussen 11.19 uur en 13.31 uur. Volgens Weeronline is het dan ideaal weer om de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon staat dan hoog aan de hemel en op wat sluierbewolking na, is er een heldere lucht.

Het is voor het eerst sinds 2017 weer mogelijk om vanuit de stad een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Ook het tijdstip is deze keer gunstig. De maan zal vanaf de rechterbovenkant de zon verduisteren om vervolgens steeds verder naar links te schuiven. Op het hoogtepunt lijkt het net of er een hap uit de zon is genomen.

Wie naar de zonsverduistering wil kijken moet een speciale eclipsbril gebruiken, waarschuwt Weeronline. Gewone zonnebrillen beschermen de ogen namelijk niet genoeg.