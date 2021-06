De zon brandt weer volop, dit is waarom je je huid goed moet beschermen

Met het mooie zomerweer is het ook weer goed uitkijken voor de zon, waarschuwt dermatoloog Daniel Kadouch. Als je je vijf keer verbrandt, verdubbel je al het risico op het krijgen van huidkanker, waarschuwt hij. Goed smeren is de remedie, zeker bij kinderen.

"Verbranden is heel slecht, vooral bij kinderen", zegt Kadouch op NH Radio. "Zij hebben pigment in hun huid dat nog niet volledig is ontwikkeld, waardoor zij heel kwetsbaar zijn. Als ze op jonge leeftijd verbranden in de zon is er een grote kans dat er na 40 jaar huidkanker ontstaat."

De oplossing? Goed smeren en je tegen de zon beschermen, zegt de dermatoloog. "Het is heel moeilijk om het verband te leggen, maar als je kinderen nu goed beschermt tegen de zon door goed te smeren en verstandig met de zon om te gaan, dan heb je daar over 40 of 50 jaar profijt van." Ook het vermijden van de zon tijdens de piekuren (tussen 12.00 en 15.00 uur) is volgens hem belangrijk.

Niet alleen kinderen, ook volwassenen moeten opletten. "'We moeten ons beseffen dat een gezond kleurtje eigenlijk niet bestaat. Tuurlijk is een kleurtje lekker, maar eigenlijk is het ook gewoon zonschade."

Dus: volop smeren, zegt Kadouch. Minimaal met factor 30. Of nog beter: met factor 50.