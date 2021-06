Enorme muurprent met racelegendes onthuld: 'Nog een plekje vrij voor Max'

In Zandvoort is een muurschildering onthuld met Nederlandse racelegendes die door het dorp scheuren. Het ontwerp is gemaakt door autosportliefhebber en grafisch ontwerper Aad van Koningshoven. Apetrots aanschouwt hij zijn resultaat, dat onderdeel is van de facelift die het gebied krijgt.

Aad van Koningshoven in een van de raceauto's - Michael van der Putten

De gigantische prent is zo’n 25 bij 3 meter groot. Behalve de wagens van racelegendes als Tom Coronel, Jeroen Bleekemolen en Jan Lammers, zijn er bekende Zandvoortse gebouwen, straten en plekken op te zien. "Dat vind ik precies zo mooi", zegt wethouder Ellen Verheij-de Haas. ‘’Je ziet de coureurs door verschillende highlights als het strand, het centrum en de duinen heen rijden. Eigenlijk is alles gevat in deze ene tekening." 'Circuit zelfs bekend in Japan' Ontwerper van de tekening Aad van Koningshoven kan zijn geluk niet op. Naast grafisch ontwerper is hij ook autosportliefhebber, en in die rol maakt hij al 45 jaar foto's op het circuit Zandvoort. "Het is echt ongelooflijk, maar zelfs in Japan kennen ze dit circuit. Het is heel tof dat mijn liefde voor auto’s en illustratie hierin samenkomen." Eerder zou Aad met zijn mooiste racefoto's in het Zandvoorts Museum exposeren. De teleurstelling was groot toen een paar uur voor de opening van de expositie het museum moest sluiten vanwege de coronacrisis. Dat hij nu dus nogmaals in Zandvoort, nu in de buitenlucht, mag 'exposeren', maakt een hoop goed. Tekst loopt door onder de video

muurschildering in Zaandvoort - NH Nieuws

Voor het tekenen van de racewagens en de Zandvoortse elementen heeft Aad foto's gebruikt. "Ik moest er rekening mee houden dat de tekeningen die ik maakte veel groter zouden worden, dus sommige lijnen tekende ik wat strakker. Uiteindelijk heb ik er een grote straatrace van gemaakt. Daarom moest ik er wel soms een boom bij tekenen, zo lijkt het een geheel. Maar ze bestaan eigenlijk niet." Het kunstwerk is onderdeel van de herontwikkeling van het gebied rond het Palace Hotel. Zo is 'de slurf' van het pand gesloopt, hebben de straten een opknapbeurt gekregen en zijn er naast de muurprent ook foto's te zien van Zandvoortse taferelen. ‘’We hebben een aantal Zandvoortse fotografen gevraagd om hun mooiste werk in het kader van sport in te leveren", vertelt Ellen Verheij-de Haas. "Al die platen hangen hier in dit gebied wat het ook een boost moet geven." Ruimte voor Max Naast de tekening is nog een heel stuk muur over. Dat is een goede plek voor een tekening van Max Verstappen die wereldkampioen wordt in Zandvoort. "Nou dat is een heel goed idee", glundert Aad. "Ik zou daar graag wat mee doen. Mij kunnen ze zeker bellen. Ik wacht op de opdracht."