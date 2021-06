AZ-verdediger Ramon Leeuwin tekent voor één seizoen bij Almere City

Almere City FC is de nieuwe club van Ramon Leeuwin. De centrale verdediger van AZ tekent in Almere een contract voor één jaar.

Daarmee keert de 33-jarige voetballer terug bij de club waar het voor hem allemaal ooit begon. FC Omniworld, zoals de club destijds nog heette, scoutte hem en legde vervolgens de basis voor zijn profcarrière.

Leeuwin, die afgelopen seizoen zijn debuut voor de nationale ploeg van Suriname maakte, is in zijn nopjes met de terugkeer op het oude nest. "Almere is mijn stad en ik speel al langer met het idee om hier terug te keren", vertelt hij op de clubsite. "Almere City FC maakt een geweldige opmars en staat er goed op. Het lijkt mij geweldig om de stad trots te maken met een promotie naar de eredivisie."

Het duurt niet lang totdat Leeuwin weer terugkeert bij AZ. Almere City FC begint de nieuwe competitie maandag 9 augustus met een uitwedstrijd in Wijdewormer tegen Jong AZ.