'Ramon Leeuwin verruilt AZ voor Almere City FC'

AZ-verdediger Ramon Leeuwin vervolgt zijn voetballoopbaan bij Almere City FC. In Alkmaar had de voetballer een aflopend contract, waardoor de eerste divisionist hem transfervrij kan overnemen.

Omroep Flevoland meldt dat de overgang na een positieve medische keuring wordt beklonken. Leeuwin speelde in de jeugd voor FC Omniworld, de voorloper van Almere City FC waar Gertjan Verbeek (ook ex-AZ) komend seizoen de nieuwe trainer is.

AZ haalde Leeuwin begin 2020 terug naar Nederland. De nu 33-jarige speler voetbalde toen in Denemarken voor Odense BK. Zijn verblijf in Alkmaar werd geen groot succes. Uiteindelijk speelde Leeuwin slechts twaalf competitiewedstrijden. Het afgelopen seizoen stond de kersvers Surinaams international één keer in de basis.

Pikant genoeg begint Almere City FC de nieuwe competitie maandag 9 augustus met een uitwedstrijd in Wijdewormer tegen Jong AZ.