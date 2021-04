Ramon Leeuwin debuteert voor Suriname: "Veel liefde gevoeld van de mensen"

"Het was echt een super ervaring", zegt Leeuwin. "Het was gezellig, het was leuk, het was warm en ik heb veel liefde gevoeld van de mensen daar. En daarnaast was het ook sportief een succes, want we hebben twee keer gewonnen."

Leeuwin vertrok vanaf Schiphol naar Suriname. Daar trof hij meerdere teamgenoten, met wie hij voor het eerst afreisde. "Surinaamse jongens die hier geboren zijn kunnen pas sinds kort voor het Surinaamse elftal uitkomen. Het is de eerste keer dat wij samen kwamen. Het was een fantastische ervaring."