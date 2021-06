Viertal AZ-talenten sluit definitief aan bij eerste elftal

Beau Reus, Peer Koopmeiners, Maxim Gullit en Jelle Duin maken definitief de stap naar de A-selectie van AZ. Het afgelopen seizoen speelden de vier jeugdexponenten nog vooral in Jong AZ.

Doelman Beau Reus (19) verdedigde afgelopen seizoen vijftien keer het doel van Jong AZ en behoorde al regelmatig tot de wedstrijdselectie van het eerste. Peer Koopmeiners (21) kwam vorig jaar op zijn beurt tot 34 optredens in de beloftenploeg. Het jongere broertje van de hoogstwaarschijnlijk vertrekkende Teun Koopmeiners was bovendien aanvoerder.

Maxime Gullit (20) maakte vorig jaar al zijn debuut in de hoofdmacht van AZ. De verdediger kwam op 29 oktober als invaller in het veld in het met 4-1 gewonnen Europa League-duel tegen HNK Rijeka.

Jelle Duin

Ook aanvaller Jelle Duin (22) maakte al zijn debuut in het eerste elftal. Duin mocht van trainer Pascal Jansen vorig seizoen vier keer invallen, maar de Heemstedenaar wist daarin nog niet te scoren. Voor Jong AZ was Duin afgelopen jaar goed voor zeven treffers en vier assists. Duin werd eerder in zijn carrière uitgeleend aan MVV Maastricht en FC Volendam.

AZ begint donderdag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Om 11.00 uur staat de eerste veldtraining op het programma.