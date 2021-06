AZ oefent in Alkmaar tegen Real Sociedad

AZ gaat op zaterdag 31 juli weer voor het eerst met publiek in het vernieuwde stadion spelen. In Alkmaar speelt de ploeg van trainer Pascal Jansen dan een oefenduel tegen Real Sociedad. De aftrap is om 17.00 uur.

Real Sociedad werd afgelopen seizoen vijfde in La Liga. AZ kwam de Baskische formatie vorige jaar nog tegen in de groepsfase van de Europa League. In San Sebastián werd het toen 1-0 voor Sociedad. De wedstrijd in Alkmaar eindigde in een gelijkspel.

Voorbereiding

Deze week begint voor AZ de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Donderdag staat de eerste veldtraining op het programma. Naast Sociedad werd eerder ook al duidelijk dat de Alkmaarders gaan oefenen tegen het Duitse RB Leipzig. De overige oefenduels van AZ worden binnenkort bekendgemaakt.