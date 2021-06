Ajax zet Bayern München op het oefenmenu

In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen treft Ajax in Zuid-Duitsland Bayern München. Het duel tegen de Rekordmeister staat voor zaterdag 24 juli om 16.30 uur op de agenda.

Na afloop van de oefenpot reist de kampioen én bekerwinnaar door naar het Oostenrijkse Bramberg voor een trainingskamp.

De laatste keer dat Ajax in de Allianz Arena speelde was in oktober 2018. Toen eindigde het Champions Leagueduel onbeslist: 1-1.

Eerste training

De Ajacieden zonder interlandverplichtingen melden zich komende vrijdag op sportpark De Toekomst. Een dag later staat de eerste veldtraining op de agenda. In de week van 5 juli gaan de Amsterdammers op trainingskamp naar De Lutte. Daar zullen twee oefenduels worden afgewerkt.

Vrijdag 16 juli is in België Anderlecht de opponent tijdens een vriendschappelijke ontmoeting. De aftrap van dat duel is om 19.30 uur.

Ajax - NEC

Voor Ajax begint het eredivisie-seizoen zaterdag 14 augustus om 21.00 uur met de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde NEC. Een week eerder is de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Om 18.00 uur gaat de bal in de Arena rollen.