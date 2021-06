Huis Kyra Schmitz (29) onbewoonbaar na stortbui: "Ik had mijn eigen privézwembad"

Voor de Alkmaarse Kyra Schmitz is de hevige regenbui van afgelopen vrijdag uitgelopen op een drama. Haar vloer dreef letterlijk weg en ook haar meubels en persoonlijke bezittingen zijn drijfnat. Ze heeft al haar spullen in verhuisdozen gestopt en is nu op zoek naar vervangende woonruimte. "Alles is verzopen, ik kan hier niet meer wonen."