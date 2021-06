Kelder van Jannie (87) stroomde vol water: "Zo erg is het nog nooit geweest"

Met behulp van een buurman met een waterstofzuiger is het laatste restje water eindelijk weg uit de woning van de 87-jarige Jannie Nieuwland uit Schoorl. Ze woont al bijna haar hele leven in het huis aan de Heereweg, dat ooit door haar vader is gebouwd. Op hoogte vanwege het water dat uit de duinen wordt afgevoerd via de beek langs het huis. Sinds de weg is verhoogd met verkeersdrempels, en als de beek de stortbuien niet kan verwerken, klotst het water bij haar over de drempels. "Deze keer was het wel heel erg."