Dijkdelen weggezakt door wateroverlast: waterschap plaatst noodbeschoeiing

Delen van een dijkweg langs de Grote Sloot in Burgerbrug zijn weggezakt door de regenval van afgelopen week. Even buiten het dorp zitten scheuren in de dijk en is de grond verschoven. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier brengt een noodbeschoeiing aan om te voorkomen dat de dijk nog verder inzakt.