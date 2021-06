Hoofddorper Jesper de Jong stunt op challengertoernooi in Kazachstan

De Jong won alle zeven wedstrijden in Almaty. In de finale was De Jong duidelijk beter dan Barrios. De Noord-Hollander brak vier keer de opslagbeurt van zijn tegenstander, die 28 plaatsen lager staat op de ranking.

Voor De Jong is het zijn eerste challengerzege in zijn carrière. Door de toernooizege staat De Jong nu 208ste op de wereldranking. Dat is zijn hoogste notering ooit.