Tennissers Jesper de Jong en Gijs Brouwer stunten op NK

De Jong, die nummer 369 van de wereld is, versloeg Haase (nummer 170) in drie sets met 4-6 7-6 (5) 6-2. De Jong benutte in de derde set op eigen service zijn derde wedstrijdpunt na een onnodige fout van Haase, die lange tijd zijn favorietenrol leek waar te maken. Na winst van de spannende tiebreak, pakte de onervaren De Jong echter door en plaatste hij twee servicebreaks. "Dit is denk ik wel de mooiste overwinning voor mij tot nog toe", zei De Jong na afloop. "Het is toch Haase, de beste tennisser van Nederland. Vroeger was ik vaak ballenjongen bij hem en was hij mijn idool, nu zijn we concurrenten."

Brouwer - Griekspoor

Ook het duel tussen de Venhuizense Brouwer en Griekspoor uit Nieuw-Vennep duurde drie sets. De eerste set ging nog simpel naar Griekspoor (1-6), maar daarna vocht Brouwer zich terug in de wedstrijd. De 24-jarige tennisser uit Venhuizen won de tweede set met 7-5 en ging in de derde set door met waar hij gebleven was. Uiteindelijk eindigde deze in 6-3 voor de nummer 490 van de wereld (Griekspoor staat op nummer 190, red.).

Verbeek

De vierde Noord-Hollander in de kwartfinale van het nationaal kampioenschap in Amstelveen was Sem Verbeek. De Amsterdammer won de eerste set van Tim van Rijthoven met 6-4, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in de man die als laatste het NK op zijn naam wist te schrijven. De laatste twee sets eindigde in 6-0 en 6-1 voor Van Rijthoven.

De Jong speelt in de halve finale tegen Van Rijthoven. De tegenstander van Brouwer is nog iet bekend; die komt voort uit de wedstrijd tussen Jelle Sels en Bart Stevens.