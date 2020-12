Tennisser Jesper de Jong: 'Het was een 'dood' NK'

AMSTELVEEN - Tennisser Jesper de Jong strandde zaterdag bij het Nederlands kampioenschap tennis in de halve finales. Daags na zijn uitschakeling sprak de Hoofddorper met NH Sport over zijn partijen en over de bijzondere omstandigheden bij het toernooi in Amstelveen.

De Jong verloor de halve finale van het NK in twee sets van Botic van de Zandschulp (6-4, 6-1). "Meer dan een halve finale zat er niet in voor mij. Hij was gewoon beter en dan moet je soms gewoon je meerdere erkennen in iemand", aldusde 20-jarige De Jong.

Ondanks het niet bereiken van de finale was De Jong wel content met zijn verrichtingen op een vanwege vergaande coronamaatregelen, bijzondere editie van het NK. "Ik was wel tevreden over mijn toernooi. Het was overigens wel een raar NK vol met restricties", vertelt De Jong aan NH Sport. "Er was natuurlijk geen publiek en er mochten ook geen begeleiders meer bij zijn. Het was een 'dood' NK zonder sfeer."

Grapjes

Ondanks het gebrek aan sfeer en ambiance kon De Jong zich alsnog goed motiveren voor het toernooi. "Het voelde soms wel even als een oefenpartijtje, maar je wilt natuurlijk niet van elkaar verliezen. We trainen ook allemaal het hele jaar met elkaar, dus je wilt niet de ander een reden geven om de rest van het jaar grapjes te kunnen maken", vertelt de huidige nummer 288 van de wereld.

De finale van het NK tennis werd uiteindelijk gewonnen door Jelle Sels. In de finale moest Botic van de Zandschulp in de derde set opgeven waardoor Sels tot Nederlands kampioen werd gekroond.