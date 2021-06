AZ pakt opnieuw door en geeft drie talenten een contract

AZ heeft drie talenten uit de jeugdopleiding beloond met een contract. Ricuenio Kewal en Finn Stam tekenen tot medio 2023, Robin Lathouwers voor één seizoen. Gisteren verdiende Sem Westerveld ook een contract bij de Alkmaarders.

Pro Shots / Remko Kool

"In de afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om hier te komen en dit is dus een heel mooi moment", zegt de 19-jarige Kewal op de website van AZ. "Komend seizoen ben ik rechtsbuiten in Jong AZ en mijn doel is te debuteren in het profvoetbal. Daarna een basisplaats en dan richt ik mijn pijlen op het eerste elftal.'' Tekst loopt door onder de tweet.

Blessureleed Robin Lathouwers had al eerder een contract bij AZ, maar door lang blessureleed speelde hij de laatste tijd op amateurbasis bij de club. De 21-jarige rechtervleugelverdediger liet zich bij Jong AZ gelden en dwong daarmee en nieuwe verbintenis af. "Ik heb een moeilijke tijd gehad, maar de kans gekregen me na mijn blessures opnieuw te laten zien", zegt de Hoofddorper. "Uit dit contract spreekt vertrouwen van de club. Nu is het aan mij om basisspeler te worden bij Jong AZ en daarna hopelijk aan te sluiten bij het eerste." NH Sport maakte begin dit jaar onderstaande video met Robin Lathouwers. Tekst loopt door onder de video.

Jong AZ'er Lathouwers tevreden over ontwikkeling dit seizoen - NH Nieuws

Van spits naar verdediger "Hier tekenen is al van kleins af aan een jongensdroom", aldus Finn Stam. "Dit is een heel mooie stap richting hopelijk iets moois in de komende jaren." De 18-jarige Zaankanter was jarenlang spits, maar is vervolgens als verdediger gaan spelen. "In de Onder 15 heb ik besloten verdediger te worden. Daar ben ik nog altijd heel blij mee; dit contract bij AZ geeft wel aan dat het een goede keuze is geweest. Ik denk ook dat ik als verdediger voordeel heb aan mijn verleden als aanvaller, want ik ben comfortabel aan de bal en ervaar weinig stress als een tegenstander hoog druk zet."