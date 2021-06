AZ beloont keeper Sem Westerveld met eerste profcontract

"Dit is een moment waar ik mijn hele voetballeven voor heb gewerkt", zegt Westerveld, die opgroeide in Spanje, Italië, Engeland en Zuid-Afrika. "Al sinds heel jong train ik elke dag en het is fijn om daarvoor nu een beloning te krijgen. Ik heb tegenslag gekend in de vorm van blessures, maar de club geeft mij het vertrouwen. Hopelijk ga ik het waarmaken."

Westerveld is geen onbekende naam in het Nederlandse voetbal. Sander Westerveld, oud-keeper van onder andere Liverpool, Real Sociedad en het Nederlands elftal, is de vader van Sem. "Mijn vader had een rijke carrière en hopelijk is dit het begin van de mijne. Ik wil in zijn voetsporen treden en eigenlijk nog beter worden. Dat is zeker ambitieus, maar ik heb zelfvertrouwen en geloof erin dat ik hier kan slagen."

Westerveld kwam op zijn veertiende over van HC&FC uit Loosdrecht. Afgelopen seizoen maakte hij zijn debuut bij Jong AZ tegen Roda JC.

Onlangs maakte NH Sport een reportage over Sem Westerveld.