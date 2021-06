CO2-opslag in zee is geen heilig huisje meer voor Tata Steel en Den Haag

"Tot twee weken geleden was de deur potdicht voor alle alternatieven voor CO2-opslag in zee, nu niet meer," zegt Donald Pols, de directeur van Milieudefensie na een gesprek met Tata Steel. Ook de FNV en de ondernemingsraad zien dat er 'vaart komt' in het proces om Tata sneller dan gepland te verduurzamen.

Tata Steel IJmuiden - Dennis Mantz / NH Nieuws

Er is een momentum voor een snellere vergroening van Tata Steel IJmuiden, zien verschillende partijen. Pols: "Vorige week zei staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie dat alle verschillende verduurzamingsplannen moeten worden onderzocht. Dat is echt nieuw. Nog geen maand geleden heeft het kabinet twee miljard subsidie aangekondigd voor CO2-opslag in zee en was er echt géén alternatief." Tata Steel mikte tot nu toe op CO2-opslag in de zeebodem totdat het staal op basis van waterstof kan maken. Dat zou binnen dertien jaar moeten gebeuren. Volgens een plan van FNV staal, en een ander plan van Urgenda dat Marjan Minnesma gisteren aan de demissionair premier presenteerde, kan dat veel sneller. En belangrijker nog: dan kan de miljardensubsidie voor de CO2-opslag anders besteed worden. Tata beweegt "Er is een soort coalitie ontstaan tussen Urgenda en de FNV die nu richting de politiek beweegt", zegt Roel Berghuis, voorzitter van FNV Metaal. "Wat ik merk is dat Tata nu steeds meer richting ons plan beweegt om te investeren in waterstof." Volgens Berghuis is er bovendien "binnen Tata Steel een stroming die best met enthousiasme naar het FNV-plan kijkt." Ook Cinta Groos, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata herkent het momentum. "Er is inderdaad eerder sprake van een versnelling dan van vertraging, waarbij Tata nu ook daadwerkelijk de alternatieve plannen voor CO2-opslag overweegt, of zelfs kantelt naar het alternatief."

De ontvangst van Minnesma van Urgenda in het Torentje kan ook opgevat worden als een stap in de goede richting. Hoewel Donald Pols van Milieudefensie het een goede zaak noemt, is hij minder onder de indruk van de reactie van de demissionaire premier. "Rutte vindt plannen altijd goed, maar morgen heeft hij weer een totaal ander standpunt." Andere ontwikkelingen stemmen hem positiever. Zo had hij dinsdag een gesprek met de directie van Tata Steel. "Ik kwam daar tevreden uit", zegt Pols. "En ik kan er verder niets over zeggen, maar dat zou niet zo zijn geweest als er geen alternatieven voor de zee-opslag van CO2 op tafel zouden liggen." Snelle haalbaarheidsstudie "Er valt vast best nog één en ander op alle plannen af te dingen", toont FNV-voorzitter Berghuis zich daarnaast realistisch. "En daarom moet die onafhankelijke haalbaarheidsstudie er ook komen." Een goed teken is daarbij volgens hem dat Yesilgöz-Zegerius niet zal accepteren dat die langer duurt dan een paar maanden." Eerder zeiden wetenschappers van de TU Delft tegen NH Nieuws dat 'zowel voor het maken van staal, als voor het maken van waterstof de technologie in 2030 nog niet zover is dat Tata erop kan draaien'. Tegelijkertijd achtten zij CO2-opslag in zee tegen die tijd juist wél al mogelijk.