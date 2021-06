Onafhankelijk onderzoek naar beste plan voor vergroening van Tata Steel

Er komt een commissie van wetenschappers die gaat beoordelen op welke manier Tata Steel het best de milieuproblemen kan aanpakken. Dit zei de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yesilgöz-Zegerius, bij het in ontvangst nemen van het vergroeningsplan voor de staalproductie van vakbond FNV.

De FNV denkt dat de staalproductie al binnen vijf jaar veel schoner kan. Dan moet van kolen en grijze stroom worden overgestapt op groene stroom en aardgas. Uiteindelijk moet er staal op basis van waterstof worden gemaakt in IJmuiden. Ook de leiding van het bedrijf ziet toekomst in het vervaardigen van staal op basis van waterstof, maar kiest onderweg naar dat einddoel voor opslag van CO2 onder de zeebodem. Hier krijgt Tata Steel subsidie voor.

Yesilgöz-Zegerius: "Het is denk ik heel belangrijk dat onafhankelijk onderzoek gaat aantonen of je de stap van opslag van CO2 onder de zeebodem kunt overslaan. Dat moet ik niet op de achterkant van een bierviltje willen doen. Daar moet gedegen naar gekeken worden door wetenschappers. Ik zou graag zien dat dat de komende één, twee maanden al gebeurt."

Renske Leijten van de SP, één van de parlementariërs die het vergroeningsplan van de FNV in ontvangst nam, is positief gestemd over de toekomstvisie van de vakbond. "Wat ik heel zonde vindt is dat jaren lang net is gedaan alsof de economie belangrijker was dan een schone leefomgeving. Dat heeft al die jaren tegenover elkaar gestaan. De mensen uit de buurt zijn nooit gehoord of gesteund door de overheid, terwijl ze reële eisen hebben. Dit plan doorbreekt dat."

Opslag van CO2 onder de zeebodem is volgens Leijten geen goed plan. "Het is een technologie die wordt verkocht als het nieuwe goud, maar waarvan we eigenlijk allemaal zien dat het een keizer zonder kleren is."

Een woordvoerder van Tata Steel laat weten dat een projectmanager het plan van de FNV 'tot in detail op realiteit en haalbaarheid gaat bestuderen.' Daarna zal het worden vergeleken met het eigen plan om CO2 onder de zeebodem te stoppen.