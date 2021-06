Halsema in openbaar gemaakte sms aan Rutte: "Je zal maar 16 zijn en verliefd..."

Burgemeester Halsema heeft in april 2020 via een sms bij minister-president Rutte ervoor gepleit dat jongeren tussen de 12 en 18 voorrang moeten krijgen om weer fysiek naar school te mogen. “Je zal nu maar 16 zijn en verliefd…” berichtte ze de premier.

Dat blijkt uit sms-berichten van demissionair premier Mark Rutte, die openbaar zijn gemaakt na een Wob-verzoek van De Volkskrant.

Halsema schrijft aan Rutte: “Vanuit economisch en werkgelegenheidsperspectief is er veel te zeggen voor het openen van de lagere scholen. Maar vanuit sociaal en openbare ordeperspectief zou je voorrang aan jongeren (12-18, VO, MBO) moeten geven.”

Halsema geeft als reden dat de gezinnen van deze doelgroep vaak onder grote druk staan en de scholieren zelf ook snel leerachterstanden oplopen. “Zij komen in opstand. Je zal nu maar 16 zijn en verliefd…”, is hoe de burgemeester het sms'je afsluit.

Persconferentie april 2020

Het bericht kwam enkele dagen voor de persconferentie van 21 april 2020, waarin duidelijk werd dat scholen in het basisonderwijs vanaf 11 mei 2020 weer hun deuren mochten openen. Basisschoolleerlingen zouden de helft van de tijd fysiek naar school kunnen. Scholen in het voortgezet onderwijs kregen toen nog geen groen licht, maar konden wel al voorbereidingen treffen voor een mogelijke opening op 2 juni 2020.

Het is de eerste keer dat sms-gesprekken van een premier openbaar zijn gemaakt. Het was dan ook niet makkelijk, aldus De Volkskrant. Het eerste Wob-verzoek om inzicht te krijgen in de sms-correspondentie deden ze al in maart 2020.