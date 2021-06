Mogelijk vier mensen met AstraZeneca gevaccineerd in plaats van met Moderna

Vier mensen zijn afgelopen vrijdag op de vaccinatielocatie van GGD Hollands Noorden in Middenmeer mogelijk per ongeluk gevaccineerd met een AstraZeneca-vaccin, in plaats van met Moderna. Er bleken aan het einde van de dag namelijk vier AstraZeneca-vaccins te missen. Voor de zekerheid heeft de GGD alle gevaccineerden van vrijdag gebeld.

De GGD weet niet zeker of het fout is gegaan, maar acht de kans wel aannemelijk. Daarom zijn vandaag de bijna driehonderd mensen gebeld die vrijdag tussen 16.45 en 18.30 uur hun vaccin hebben gekregen in Middenmeer. Op andere tijden, dagen en locaties is het wel goed gegaan.

Het gaat om mensen die een eerste vaccinatie zouden krijgen, voor een tweede prik krijgen ze wel gewoon het Moderna-vaccins, zoals gepland. "Uit studies is gebleken dat die twee vaccins goed samengaan", zegt woordvoerder Harry Katstra van GGD Hollands Noorden.

GGD Hollands Noorden zegt het incident te betreuren en heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat. Het incident is gemeld aan de Inspectie voor Volksgezondheid. In overleg met de inspectie zijn daarom alle betrokkenen geïnformeerd.

Bijwerkingen

AstraZeneca kan in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking geven, namelijk het ontwikkelen van bloedstolsels in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Er is daarom besloten om het vaccin niet meer te gebruiken, het wordt alleen nog maar gebruikt voor mensen die nog een tweede prik van dit vaccin krijgen. Katstra: "Dat is binnenkort ook klaar."

"Mochten er bijwerkingen ontstaan, en die kans is klein, dan adviseren wij gelijk contact op te nemen met de huisarts en niet te wachten tot bijvoorbeeld de volgende dag", zegt arts Infectieziektebestrijding Roland de Nijs. Huisartsen zijn ook op de hoogte gebracht.