Vaccineren op stoom gekomen: GGD Hollands Noorden zet 7.000 prikken per dag

Op de grote vaccinatielocatie in Middenmeer is het een komen en gaan van mensen. Alle 'prikhokjes' zijn bezet en achter de schermen worden op hoog tempo de corona-injecties voorbereid. Het verschil met een paar maanden terug, toen de locatie net openging, is groot.

"Oh ja! Dat kan je goed merken", zegt Jolanda van Duin, die als dagcoördinator aan de slag is gegaan bij GGD Hollands Noorden, over de snelheid van het vaccineren. "Toen begonnen we ook met een andere doelgroep, de ouderen, die soms net wat meer tijd nodig hadden, het was koud en we moesten nog worden ingewerkt. Het ging toen goed, maar nu gaat het echt razendsnel."

Verdeling

"We vaccineren zo'n 7.000 mensen per dag in de hele regio", vertelt Harry Katstra, woordvoerder bij GGD Hollands Noorden. "Je ziet dat in Hoorn en Alkmaar heel veel vraag is. Daar is het elke dag eigenlijk vol. In Middenmeer en Den Helder stroomt het ook goed door, maar daar zijn de aantallen lager. Dat heeft ook met de verdeling van de vaccins te maken over de regio."

Van Duin heeft net de overdracht gedaan aan het volgende team. Er lopen op elk moment van de dag zo'n 60 medewerkers rond. "We hebben hier vaccineerders, administratief medewerkers, EHBO, artsen, beveiligers en verkeerscoördinatoren en ga maar door. Het is een heel complex gebeuren waar iedereen feilloos op elkaar is afgestemd. Je kan werken op alle locaties, maar omdat iedereen precies weet wat er moet gebeuren werkt het perfect."

Komende weken

"Het zal de komende tijd rond dezelfde aantallen liggen", zegt Harry Katstra over het tempo van het vaccineren. "We liggen goed op koers dus we verwachten, als de aanvoer goed blijft, dat begin juli iedereen in Noord-Holland Noord een eerste vaccinatie heeft gehad. Iedereen die dat wil natuurlijk."