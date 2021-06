GGD Hollands Noorden laat mensen naar Alkmaar komen voor stempel in gele boekje

Wie voor 5 juni twee coronavaccinaties heeft gekregen in Den Helder, Middenmeer, Alkmaar of Hoorn, kan vanaf morgen tot en met volgende week zaterdag in het hoofdkantoor van de GGD in Alkmaar terecht voor een stempel in het gele boekje. Met klem wordt benadrukt dat mensen bij de vaccinatielocaties geen stempel kunnen halen.

De gevaccineerden kunnen bij de Hertog Aalbrechtweg (tussen 10 en 19 juni) alleen op gezette tijden terecht voor de coronastempel in het gele boekje: van maandag tot en met vrijdag van 18 tot 20 uur, en op zaterdag van 10 tot 16 uur.

Alleen diegenen die de prikken bij de GGD hebben gekregen, kunnen ook daar de stempel krijgen. Wie eerder door de huisarts of een andere organisatie is gevaccineerd, kan daar niet terecht. "Dat is omdat de GGD in hun geautomatiseerd systeem niet kan zien of iemand is gevaccineerd." Mensen worden gevraagd niet alleen het gele boekje mee te nemen, maar ook een identiteitsbewijs en de vaccinatieregistratie van de coronaprik.

Er komt later deze maand een stempelmoment voor Texelaars die op het eiland zijn geprikt. Iedereen die sinds zaterdag wordt gevaccineerd, krijgt direct een stempel in het gele boekje.

Weggestuurd

Woordvoerder Harry Katstra van de GGD Hollands Noorden vertelde gisteren dat er tussen enkele en tientallen al gevaccineerde mensen waren weggestuurd bij de vaccinatielocaties, die toch probeerden een stempel te krijgen. Het heeft volgens hem ook geen zin om daar naartoe te gaan. "We hebben onze beveiliging zo georganiseerd dat mensen niet verder komen. Ze worden weggestuurd."