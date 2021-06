Veel vraag naar coronaprik-stempel in gele boekje: "Gisteren hier 500 mensen op kantoor"

Van de mogelijkheid om een coronavaccinatie met terugwerkende kracht in je gele (vaccinatie)boekje te laten registreren, wordt gretig gebruik gemaakt. Hoewel dat her en der in het land tot chaotische taferelen leidt, is dat in de Noord-Hollandse GGD-regio's nog niet het geval.

Tot voor kort kon iedere GGD-regio zelf beslissen of ze het stempel in het boekje wilde zetten. Vorige week besloot koepelorganisatie GGD GHOR echter dat alle GGD's de coronavaccinatie in het gele boekje zouden gaan registreren. "Veel mensen vonden het prettig om ook een stempel in het boekje te krijgen", zei GGD-directeur Sjaak de Gouw afgelopen donderdag tegen de NOS. "De GGD heeft uit klantvriendelijkheid besloten daaraan tegemoet te komen." Hoewel ook de Tweede Kamer voor registratie in het gele boekje stemde, is het volgens de GGD dus vooral een service. Enkele landen uitgezonderd geldt het gele boekje en het stempel namelijk nergens als officieel erkend vaccinatiebewijs. Het coronapaspoort, dat naar verwachting in juli wordt gelanceerd, is dat wel, maar geldt alleen voor bestemmingen binnen de Europese Unie. Wie buiten Europa op reis wil, of voor juli al reisplannen binnen Europa heeft, zou baat kunnen hebben bij een stempel. 'Alles bij elkaar' "Veel mensen zeggen dat ze het fijn vinden om alles bij elkaar te hebben", zegt Jakolien Schreijenberg van de GGD Gooi en Vechtstreek. Inwoners van die regio zich nog moeten laten vaccineren, kunnen hun gele boekje meenemen naar de vaccinatiestraat. Wie zich al heeft laten vaccineren, kan het stempel met terugwerkende kracht krijgen op het regiokantoor in Bussum. En dat doen veel mensen, vertelt Schreijenberg. "Gisteren hebben ongeveer vijfhonderd mensen hier hun stempel gehaald. Dat is een aardige toeloop." Wie het stempel met terugwerkende kracht wil krijgen, kan ook de komende tijd terecht in het pand in de Burgemeester de Bordesstraat, maar moet niet vergeten het registratieformulier en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een enkeling heeft zich met de vraag om een stempel gemeld bij de vaccinatiestraten, maar kregen daar nul op het rekest. "Want we willen niet dat het vaccinatieproces verstoord wordt", besluit Schreijenberg. Dat is bijvoorbeeld wel gebeurd in de Zuid-Hollandse GGD-regio Hollands Midden, waar 'de wachtrijen voor een stempel het vaccineren frustreren'. In de IJmond werd er bij het Telstar-stadion in Velsen-Zuid een speciale stempellocatie ingericht. En niet tevergeefs: al ruim voordat de stempelaars plaats zouden nemen stond er een lange rij. Uiteindelijk liep de wachtrij op tot ruim een half uur, al vonden de mensen die stonden te wachten met hun gele boekje in aanslag dat niet zo erg. Tekst gaat verder onder de video

Wie in de regio Amsterdam is gevaccineerd en het stempel alsnog in het boekje wil laten zetten, kan terecht bij de vaccinatielocatie. GGD-woordvoerder Jessica Grootenboer benadrukt dat dat vanwege 'de batches' dan wel moet gebeuren op de vaccinatielocatie waar de betreffende persoon is ingeënt. "Er zijn nog geen extra rijen ontstaan", vertelt Grootenboer. "En we hopen ook dat dat niet gebeurt, we hopen niet dat mensen in groten getale komen." Beveiliging De GGD Hollands Noorden vraagt mensen die een stempel in hun gele boekje willen om geduld. Uiterlijk morgenochtend wordt bekendgemaakt 'waar en op welke tijdstippen' mensen voor een stempel terecht kunnen, vertelt woordvoerder Harry Katstra aan NH Nieuws. "Maar ondanks dat we dat hebben gecommuniceerd, dienen zich al mensen aan voor een stempel." Wie zich voor die tijd toch bij een vaccinatielocatie meldt om met terugwerkende kracht een stempel te krijgen, komt van een koude kermis thuis, verzekert Katstra. "We hebben onze beveiliging zo georganiseerd dat mensen niet verder komen. Ze worden weggestuurd." Exacte aantallen heeft hij niet, maar het gaat naar verwachting tussen 'enkele en tientallen' mensen.

Wie nog een prik moet krijgen kan z'n gele boekje meenemen en krijgt indien gewenst direct een stempel, maar het heeft geen zin om ook andermans boekjes mee te nemen. "Sommige mensen nemen de boekjes van de hele familie mee, maar dat kunnen we niet allemaal controleren, dat is een veel te grote administratieve handeling."