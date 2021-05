De Ligt reageert na ophef over vaccinatie-standpunt

Matthijs de Ligt is alsnog van plan zich te vaccineren tegen het coronavirus. De verdediger van het Nederlands elftal liet vrijdag nog weten dat hij niet van plan was om een prik te nemen en is nu geschrokken over alle ontstane ophef.

Alle spelers van Oranje kregen deze week de kans om zich te laten vaccineren. Abcoudenaar De Ligt koos ervoor om hier geen gebruik van te maken. "Ik heb geen vaccinatie genomen, want het is niet verplicht. Ik vind ook dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Zo lang het niet verplicht is, moet je zelf de keuze kunnen maken om het wel of niet te doen", zei de 21-jarige De Ligt vrijdag voor de camera van ESPN.

Alsnog vaccineren

De uitleg van De Ligt leidde tot een storm van kritiek op sociale media. Een dag na het interview komt de verdediger van Juventus daarom via Twitter terug op zijn woorden. "Ik was misschien niet helemaal duidelijk in het vorige interview. Om duidelijkheid te zijn: ik ben absoluut voor vaccinatie en zal zo snel mogelijk een prik nemen."