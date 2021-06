Oud-Ajacied Eriksen vanuit ziekenhuis: "Het gaat goed, ik voel me oké"

Eriksen is tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland afgelopen zaterdag in elkaar gezakt op het veld. De Deen werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens per brancard van het veld gedragen. "Ik moet nog wel wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me oké", schrijft hij op Instagram. "Nu zal ik de jongens in het Deense team steunen in de komende wedstrijden", aldus Eriksen.

