De Peiling: Schaf de mondkapjesplicht per direct af

Officieel staat het afschaffen van de mondkapjesplicht pas als een van de laatste versoepelingen op het programma. Maar verschillende OMT-en kabinetsleden zien een afschaffing wel zitten, meldt het AD . Zouden we dan een zomer tegemoet gaan waarin wij elkaars glimlach weer kunnen zien? En van het mooie weer kunnen genieten zonder een benauwd mondkapje te moeten dragen? Of ben jij overtuigd van de effectiviteit van het mondkapje, en moeten we nog even wachten met het afschaffen?

De mondkapjesplicht valt onder de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Deze was geldig tot 1 juni 2021, maar wordt verlengd zonder besluit van de Tweede Kamer. De mondkapjesplicht, anderhalvemetermaatregel en het handen wassen blijven gelden tot 1 september 2021.

Herbezinning

"Het is tijd voor een herbezinning op het huidig gedragsexperiment en de wet mondkapjesplicht per direct in te trekken”, pleit immunoloog Carla Peeters in Metronieuws.nl. Volgens haar is de mondkapjesplicht geen medische, maar politieke keuze geweest. Door indirecte druk van bevolking en media. En is de mondkapjesplicht een kwalijke kwestie met grote gevolgen voor mens en milieu.

"Meerdere wetenschappelijke studies en andere analyses hebben herhaaldelijk aangetoond dat het dragen van mondkapjes de verspreiding van het virus niet verminderen.” Volgens de immunoloog verspreiden positief geteste mensen zonder klachten zelden een besmettelijk virus. "De belangrijkste preventie voor Covid-19 bij klachten is thuisblijven en het versterken van het immuunsysteem", aldus Carla Peeters.

Openbaar vervoer