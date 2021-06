We gaan voor de overwinning: oranjekoorts breekt los in de provincie ⚽

Voetbalfans leven in spanning toe naar de eerste EK-wedstrijd van Oranje. Het Nederlandse avontuur wordt vanavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena uur pas echt afgetrapt, maar de provincie kleurt al weken lang langzaamaan oranje. Hup Holland hup!

Het mag ook wel weer eens: de laatste keer dat Nederland een eindtoernooi haalde was alweer zeven jaar geleden, op het wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië. De stemming zat er vanochtend al goed in bij een lange rij Oranjefans die moesten testen voor toegang.