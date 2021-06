Niet de vuile, maar de oranje was buiten gehangen: "Er hangen zelfs twee bh's bij"

In de Lange Raamstraat in Haarlem hangen ze geen vuile, maar oranje was buiten. In de straat hangen hoog in de lucht oranje T-shirts, broeken, sokken en zelfs twee bh's. De kleding is ingezameld en met een speciale kleurstof oranje gewassen om de voetballers vanavond te steunen. Maar van wie de bh's zijn "blijft een geheim van de straat."

Een van de drijvende krachten achter de actie is Marleen Zwartkruis. Zij heeft haar buren opgeroepen om (oude) kleding af te staan. "Tien jaar geleden, tijdens het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, deden we dit voor de eerste keer. En nu vanwege corona en het niet buiten kunnen zitten doen we het weer. Zo is het toch, op een speciale manier, gezellig in de buurt."

Hofleverancier

Iemand die de meeste was heeft gegeven is 'hofleverancier' Truus (80): "Als je zo oud bent als ik heb je boven op zolder veel oude kleding liggen. Ik heb dat allemaal afgestaan." Gelukkig heeft ze wel nog wat bewaard als er over twee jaar het WK is. "Ik heb zoveel was", lacht ze. "Maar dan zal ik wel minder kunnen leveren dan nu."

Tekst gaat door onder de video.