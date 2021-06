Ajax-speelsters Spitse, Van der Gragt en Pelova onderuit met Oranje Leeuwinnen

De ploeg van Sarina Wiegman kwam in Italië erg pover voor de dag. Voor rust wist het slechts één kans te creëren en na een kwartier kwam het op achterstand via een penalty van Girelli. Pas na rust kwam Oranje energiek voor de dag, wat leidde tot een aantal kansen. In de passing bleef het slorsig, maar Italië liet de kansen op een grotere uitslag onbenut.

De Leeuwinnen spelen in aanloop naar de Olympische Spelen een aantal oefenwedstrijden. Italië was de eerste test voor de speelsters. Ajax-middenvelder Sherida Spitse speelde de hele wedstrijd, Stefanie van der Gragt werd in de rust vervangen en Victoria Pelova kwam na 77 minuten in het veld voor Daniëlle van de Donk.