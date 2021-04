Leeuwinnen buigen in oefeninterland voor oppermachtig Spanje

Het Nederlands vrouwenelftal heeft haar meerdere moeten erkennen in Spanje. De Leeuwinnen hadden niets in te brengen tegen Spanje, maar mocht blij zijn dat de score niet al te hoog uitviel: 1-0.

Al vrij snel werd duidelijk dat er weinig te halen viel voor de Oranjevrouwen. De Spaanse vrouwen waren oppermachtig en maakten in de 31ste minuut via Guijarro de enige goal van de wedstrijd. Goalie Sari van Veenendaal haalde een aantal ballen knap uit het doel, waardoor de schade beperkt bleef.

Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman slaagde er moeilijk in de bal lang in de ploeg te houden. Pas twee minuten voor tijd wist Oranje via Shanice van de Sanden de enige kans van de wedstrijd te noteren, maar had het geluk niet aan haar zijde.

Komende dinsdag om 18.30 uur speelt Oranje in Nijmegen opnieuw een oefenduel. Dan is Australië de tegenstander.