Egelantier krijgt hotel, atelierwoningen voor kunstenaars en nog meer culturele allure

'Inspirerend voor elke Haarlemmer en gasten van buiten', zo wil de ontwikkelcombinatie het pand aan de Gasthuisvest gaan transformeren. 'En L&ACV had gewoon het beste plan', zegt de gemeente. Zij gunnen de Egelantier juist aan deze partijen, omdat het de plek aantrekkelijk maakt voor een breed publiek. "Het is een intensief traject geweest. We hebben veel tijd gestoken om de buurt, gemeenteraad, belanghebbenden en geïnteresseerden te betrekken bij het opstellen van de verkoopvoorwaarden. Dat werpt nu zijn vruchten af want Lingotto en Amsterdam Village Company hebben met dit plan heel Haarlem iets te bieden", zegt wethouder Jur Botter.

Link met de stad

Het omvangrijke project draagt de naam HOF in de Egelantier. Als het klaar is, biedt het straks ruimte aan een boetiekhotel, woningen voor kunstenaars, een café-restaurant en een cultureel programma. Welke kunstenaars de woningen gaan betrekken, is nog niet bekend. “Er moet wel een link zijn met Haarlemmers, dat zij ook bij de ateliers betrokken worden, met exposities of workshops bijvoorbeeld”, legt een woordvoerder van de gemeente Haarlem uit. Een boetiekhotel is een hotel dat niet tot een keten behoort. Vaak zijn zij uniek door kamers bijvoorbeeld niet allemaal hetzelfde te maken.

Historische gebouwen

De nieuwe Egelantier heeft vier verschillende entrees. Alles moet samenkomen in De Binnenhof, het groene hart van HOF. Voor de verdere invulling gaat er samengewerkt worden met kunst- en cultuurorganisaties in de stad.

Amsterdam Village Company ontfermde zich eerder over Hotel Arena in Amsterdam. Lingotto ontwikkelt Haarlemmer Stroom, waar de Lichtfabriek staat. Laatstgenoemde heeft nog andere historische gebouwen de 21e eeuw ingetrokken, waaronder een oude kauwgomballenfabriek en de Adam Toren in de hoofdstad.