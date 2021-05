Nog geheime ontwikkelaar bouwt hotel en woningen in Egelantier

Haarlem is door het dolle heen: na vele jaren politieke discussies en zoeken naar een koper is er een ontwikkelaar gevonden die het aandurft om de Egelantier aan de Gasthuisvest om te toveren tot onder meer een hotel en appartementen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W) heeft de knoop doorgehakt gisteren. Het ging om drie kandidaten, maar uiteindelijk paste de gekozen ontwikkelaar het beste binnen de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden. Zo moet er een hotel komen, appartementen voor starters, jongeren en ouderen én moet er ruimte blijven voor culturele en maatschappelijke voorzieningen.

De twee afgevallen gegadigden mogen nog tot 8 juni bezwaar maken over hoe de procedure is verlopen. Tot die tijd maakt de gemeente de gekozen ontwikkelaar en de precieze plannen met het pand uit 1873 nog niet bekend.

Toegankelijk

In een reactie laat wethouder Jur Botter weten 'ontzettend blij' te zijn met het plan dat is ingediend. Hij noemt het een aanwinst voor de stad waarmee de Egelantier een toegankelijke en aantrekkelijke plek blijft voor alle Haarlemmers.

De Egelantier, waar eerder allerlei culturele voorzieningen in zaten, ligt onder een vergrootglas in de stad. Veel organisaties houden de toekomst van het monumentale pand nauwlettend in de gaten.