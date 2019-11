Verkoop van monumentaal pand De Egelantier van start

De Egelantier gaat komende maandag in de verkoop. Aan het monumentale pand op de Gasthuisvest hangt een prijskaartje van 4.2 miljoen euro. Daarnaast moet de nieuwe eigenaar van de Egelantier aan een flinke waslijst aan voorwaarden voldoen.

De kopende partij zal van minimaal 55 procent van het gebouw een hotel moeten maken. Daarnaast is in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat minimaal 1.500 vierkante meter een bestemming krijgt voor culturele-maatschappelijke voorzieningen. Bovendien moeten er minimaal tien kleine stadswoningen voor de doelgroepen starters, jongeren en ouderen komen.

De resterende 1250 vierkante meters kunnen naar smaak worden ingericht als hotel, woningen en of culturele-maatschappelijke voorzieningen of een combinatie hiervan.

Burgerinitiatief

Niet iedereen in Haarlem is blij met de verkoop van het monumentale pand door de gemeente. Via een burgerinitiatief werd eerder dit jaar geprobeerd te voorkomen dat De Egelantier beschikbaar zou komen als hotel.

Er zou, volgens het initiatief, een cultuurhuis moeten komen, zodat het pand behouden zou blijven voor Haarlemmers en niet exclusief voor toeristen wordt. Tot een paar jaar geleden werden er dans- en muziekworkshops gegeven in dit voormalige Elisabeth Gasthuis Ziekenhuis.

De gemeenteraad van Haarlem had twee jaar geleden al ingestemd met de bestemming van een hotel in het pand aan de Gasthuisvest.