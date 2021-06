Wieringerwerver trapt in eigen Whatsapp-fraude die dochter van slachtoffer opzette

Het ging dinsdag om een klassiek geval van Whatsapp-fraude, zo schrijft de Gelderlander: een 71-jarige man uit Doetinchem kreeg zogenaamd een appje van zijn oudste dochter dat haar telefoon het niet meer deed en ze een nieuw nummer had. In het Whatsappgesprek liet 'ze' weten snel 1.200 euro nodig te hebben, en of haar vader dat naar haar wilde overmaken.

Hier ging hij op in, maar al snel besefte hij en zijn vrouw dat ze waren opgelicht. Ze belden het werk van hun dochter en daar werd bevestigd dat er met haar telefoon niets aan de hand was. Ze blokkeerden de rekening en deden aangifte bij de politie. Toch waren ze het geld kwijt.

Truc

De jongste dochter van het stel besloot het er niet bij te laten zitten en nam via hetzelfde nummer contact op met de oplichters. Ze deed alsof ze geloofde dat ze inderdaad contact had met haar zus, en vroeg of ze misschien kon helpen. Dat vonden de criminelen duidelijk interessant en ze speelden het spel mee. Daarop bedacht de zus een truc: ze verzon een schenking van haar opa (die niet meer in leven is), maar zei dat het alleen om cash geld ging.