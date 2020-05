Oplichters berichten Désirée uit naam van overleden zoon: "Je hoopt eerst dat hij het echt is"

Een appje van een dierbare met de vraag om geld is de meestvoorkomende manier van internetfraude. Oplichters probeerden het bij Désirée Heeren uit Hoofddorp uit naam van haar overleden zoon. Een horrorappje om te krijgen, anderhalf jaar na zijn dood: "Ik schrok me helemaal te pletter."

"Het klinkt raar, maar ik denk er wel eens over na en ik zou zo graag nog eens met hem willen spreken." Ze denkt dan nog niet aan internetfraude, maar de angst dat iemand haar moedwillig pijn wil doen is er wel. "Wie is er zo ziek om zoiets te doen?"

De schrik was enorm, zeker toen Désirée het appgesprek opende op haar telefoon. De profielfoto was een afbeelding van haar zoon Phillipe en er schoot van alles door haar hoofd. "Zou het kunnen dat hij het echt is?", vraagt ze zich af.

Wanneer haar man de politie inlicht geven zij direct aan dat het internetfraude is. Een last valt van Désirées schouders. "Er is gelukkig niemand die ons zit te zieken, die weet dat Phillipe dood is", verzucht ze. "Maar het was voor ons wel verschrikkelijk schrikken. Je bent verdrietig en geraakt. Je wil ook verder en dan gebeurt er zoiets."

WhatsApp-fraude

Deze manier van internetfraude, waar Désirée mee geconfronteerd werd, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Waar in 2016 nog sprake was van enkele gevallen, is er dit jaar alleen al meer dan 3.500 keer melding gedaan van WhatsApp-fraude, zo laat de FraudeHelpdesk van de politie weten aan NH Nieuws. Daarmee is de 2.600 keer van het hele vorige jaar al ruim gepasseerd.