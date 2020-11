Online bijeenkomst georganiseerd om te wijzen op gevaren van internetoplichting

WEST-FRIESLAND - Geschat wordt dat mensen dit jaar meer dan 30 miljoen euro kwijt geraakt zijn door phishing, spoofing en WhatsApp fraude. Rob de Greeuw van WEEFF Radio belde in zijn programma Thuis in West-Friesland met Dennis Wiggelaar van Rabobank West-Friesland, die dinsdag een online evenement houden om iedereen te wijzen op de gevaren. "Een bizar hoog bedrag, en we zien het bedrag helaas alleen maar groeien."

De 30 miljoen euro die mensen kwijt zijn geraakt door de oplichting komt alleen van particuliere betaalrekeningen. "Het grootste deel, en wat tegenwoordig echt op komt, zijn de WhatsApp-fraudes", aldus Wiggelaar. "Bij dat soort fraude krijg je een berichtje van je moeder, waarin ze zegt een nieuw telefoonnummer te hebben. Je ziet dan ook echt een foto van haar, want die hebben de oplichters bijvoorbeeld van Facebook of Instagram afgehaald."

In de berichten wordt gezegd dat je het oude nummer weg kunt gooien, en dat ze nog een rekening open hebben staan die betaald moet worden. Ze kunnen op dat moment niet bij hun bankrekening komen, dus word je gevraagd om geld over te maken.

"Dat begint met bijvoorbeeld 100 euro, daarna komen er meer rekeningen. Ondertussen hebben ze dan ook jouw bankgegevens, en halen ze soms ook je spaarrekening helemaal leeg", vertelt Wiggelaar.

De tip van Dennis is om diegene te bellen als je gevraagd wordt om een rekening te betalen en je twijfelt over de echtheid. "De oplichters nemen de telefoon niet op. Of bel in het geval als het je moeder betreft het oude nummer op, en vraag of zij een nieuw nummer heeft. Vaak is dat niet het geval."

Online evenement bijwonen

De online bijeenkomst van de Rabobank wordt dinsdag om 19.30 uur gehouden. Je kunt je aanmelden via de website van de bank, en hoeft zelf geen klant van deze bank te zijn om dit bij te wonen.

"Dit is gewoon voor alle mensen die dit een keer willen bijwonen en interesse hebben", zegt Wiggelaar. "Bij de bijeenkomst zijn twee ervaren mensen en een hacker aanwezig. Zij zullen live laten zien hoe makkelijk dat gaat met bijvoorbeeld WhatsApp-fraude, of met wachtwoorden en dat soort dingen."

Beluister hieronder het hele interview van Rob met Dennis Wiggelaar terug: