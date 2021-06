Koekje van eigen deeg: dader WhatsAppfraude zelf in de val gelokt

Het ging dinsdag om een klassiek geval van Whatsapp-fraude, zo meldt de politie: een 71-jarige man uit Doetinchem kreeg zogenaamd een appje van zijn oudste dochter dat haar telefoon het niet meer deed en ze een nieuw nummer had. In het Whatsappgesprek liet 'ze' weten snel meer dan 1.000 euro nodig te hebben, en of hij dat naar haar wilde overmaken.

Hier ging hij op in, maar al snel beseften hij en zijn vrouw dat ze waren opgelicht. Ze belden het werk van hun dochter en daar werd bevestigd dat er met haar telefoon niets aan de hand was. Ze blokkeerden de rekening en deden aangifte bij de politie. Het geld waren ze kwijt.

Truc

De jongste dochter van het stel besloot het er niet bij te laten zitten en nam via hetzelfde nummer contact op met de oplichters. Ze deed alsof ze geloofde dat ze inderdaad contact had met haar zus, en vroeg of ze misschien kon helpen. Dat vonden de criminelen duidelijk interessant en ze speelden het spel mee. Daarop bedacht de zus een truc: ze verzon een schenking van haar opa (die niet meer in leven is), maar zei dat het alleen om cash geld ging.

Envelop

‘Hoeveel kun je missen', kreeg ze als antwoord. "2.500 euro", zei ze, en ze voegde eraan toe dat ze 's avonds niet thuis is. Vervolgens legde ze het geld klaar in een envelop in een blauwe container en maakte daar een foto van. Ze gaf een adres door in Doetinchem van mensen van wie ze wist dat ze niet thuis waren. Daarna belde ze de politie. Die reageerde verrast.

Toch besloot de politie mee te doen en vanaf 21.00 uur lagen de agenten in de bosjes bij het huis. Net toen ze dachten dat de criminelen niet meer zouden komen, doken drie mannen op. Twee konden worden aangehouden. De Wieringerwerver ontsnapte aanvankelijk, maar werd later alsnog gearresteerd. Bij De Gelderlander zijn beelden te zien van de arrestatie.

Het drietal zit vast en er wordt nog verder onderzoek naar ze gedaan.