Hockeyvrouwen verpulveren Schotland en halen dubbele cijfers op EK

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben vanavond een klinkende overwinning geboekt in de laatste groepswedstrijd. Mede door goals van Amsterdam-speelsters Eva de Goede (twee) en Felice Albers won het team van Alyson Annan met 10-0 van Schotland. Komende vrijdag is België de tegenstander in de halve finale.

Na het eerste kwart stonden de Oranjevrouwen al op een comfortabele voorsprong tegen de nummer 22 van de wereldranglijst. Via aanvoerder Eva de Goede (twee) en Marloes Keetels was de score 3-0. Na een tweede kwart zonder treffers ging in het derde kwart de machine lopen.

Hierin werd vier keer gescoord door Frédérique Matla, Keetels, Maria Verschoor en Felice Albers. Laatstgenoemde was in de vorige wedstrijd tegen Spanje ook trefzeker. In het laatste gedeelte van de eentonige wedstrijd scoorde Verschoor twee keer en maakte Matla met een strafbal de tiende van de avond.