Amsterdam-speelsters De Goede, Stam en Albers helpen Oranje aan tweede EK-zege

Na een stroef begin bleek dat Spanje, de nummer drie van het afgelopen WK, duidelijk te kort kwam. De uitstekend spelende Eva de Goede opende op gelukkige wijze de score. De speelster van Amsterdam zag dat haar voorzet via de stick van Candela Mejias in het doel belandde. Na een gemiste strafcorner van Spanje counterde Nederland met een trefzekere Frederique Matla naar de 2-0. Het verzet was daarna gebroken. Amsterdam-speelster Lauren Stam zorgde voor de 3-0 ruststand.

Na rust bouwde de tienvoudig Europees kampioen de score uit via Caia van Maasakker en opnieuw Matla. De speelster van Den Bosch maakte twee goals. Na de 7-0 van Felice Albers (Amsterdam) redde Laura Barrios de eer voor Spanje: 7-1.

Zaterdag won Nederland de eerste EK-wedstrijd met 4-0 van Ierland. Morgenavond is de laatste groepswedstrijd in het Wagener Stadion in Amstelveen. Dan is het nog puntloze Schotland de tegenstander. Nederland is zeker van de groepswinst en de halve finales op het EK.