Tony van Diepen gaat voor Olympische limiet op de 800 meter bij Gouden Spike

Tony van Diepen gaat komende zaterdag 12 juni proberen op de 800 meter de Olympische limiet te lopen op de Gouden Spike in Leiden. Vorige maand deed de atleet uit Alkmaar al een gooi naar de limiet in Ostrava.

Van Diepen liep in Tsjechië naar een tijd van 1.45,36. De Olympische limiet ligt op 1.45,20, hij kwam dus 16 honderdsten te kort. De Alkmaarder krijgt in zijn poging hulp van hazen en de Brit Guy Learmonth die met een persoonlijk record van 1.44.73 uit 2018 ook nog op zoek is naar de limiet voor de Spelen.

NH Sport maakte onlangs onderstaande video met Tony van Diepen na zijn wereldtitel.