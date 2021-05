Atleet Tony van Diepen neemt week na wereldtitel het hazenpad

Het verschil qua entourage kan bijna niet groter voor Tony van Diepen. Vorige week werd de atleet uit Heerhugowaard nog wereldkampioen op de 4x400 meter in Polen. Een week later helpt hij zijn trainingsmaatjes op de Ter Specke Bokaal in Lisse als haas.

In Lisse was Van Diepen aanwezig om zijn trainingsmaatjes aan een snelle tijd te helpen. De 25-jarige atleet, die op Papendal traint, beschouwt het dan ook meer als een goede training. "Voor mij is dit geen wedstrijd, want ik loop veel sneller dan die jongens. Dan is het mooi dat ik ze zo kan helpen."

Atletiekgenen

Het is niet vreemd dat Van Diepen een gevestigde naam in de atletiek is. De vader van Tony is Ron van Diepen, die in 1996 deelnam aan de WK Cross in Zuid-Afrika. En tot zijn vijftiende werd Tony getraind door zijn opa Peter Winkel, die liefst vijftig jaar in het vak zit. Op de Ter Specke Bokaal kwam ook Nina van Diepen, het zusje van Tony, in actie. Zij wordt nu getraind door Winkel en geniet volop van de prestaties van haar broer. "Ik zou het heel gaaf vinden als ik zou halen wat Tony allemaal al heeft bereikt. Maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat dit niet gaat gebeuren", aldus een lachende zus Nina.