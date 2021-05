Estafetteploeg met Dobber en Van Diepen plaatst zich voor Olympische Spelen

Dobber was de eerste loper en zette meteen de toon. De atleet uit Santpoort-Zuid kwam als eerste door en gaf het stokje over aan Liemarvin Bonevacia. Via Ramsey Angela mocht Alkmaarder Tony van Diepen het afmaken. Nederland lag tweede bij het ingaan van de laatste ronde, maar Van Diepen stelde de winst veilig dankzij een sterk tweede gedeelte. De tijd was ook goed: 3.03,03.

Morgen finale

De finaleplaats is voldoende voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Die finale staat morgenavond op het programma. Dan komt ook de vrouwenploeg opnieuw in actie. Dankzij een tweede plaats in hun halve finale wist de ploeg, met Lisanne de Witte uit Heiloo als derde loopster, zich vrij eenvoudig te kwalificeren voor de eindstrijd met een tijd van 3.28,40.

Meer plaatsing voor Tokio

Ook Nadine Visser en Jamile Samuel doen op de estafette mee aan de Olympische Spelen. Op de 4x100 meter wonnen zij hun halve finale in 43,28 samen met Dafne Schippers en Marije van Hunenstijn. Daarmee noteerden ze de snelste tijd van alle ploegen.