Coronavaccinaties Texel lijken effect te hebben: slechts zes nieuwe besmettingen

Bijna iedereen op Texel heeft inmiddels de kans gehad om een (eerste) coronavaccinatie te halen en dat lijkt effect te hebben. Er zijn in de afgelopen week slechts zes nieuwe besmettingen bijgekomen. Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is ook weer gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Het lijkt wel minder hard te dalen dan in de weken ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau is afgeschaald van 'zeer ernstig' naar 'ernstig'.

De gemeente Den Helder telt de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 170,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 96 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 142.

Ook in Schagen en Hollands Kroon zijn er duidelijk minder nieuwe besmettingen. Waren dit er in de afgelopen twee weken respectievelijk 70 en 78, de twee weken ervoor waren dat er 109 en 86.

Texel

De grootste daling is te zien op Texel. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 58,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen twee weken 8 personen positief hebben getest op corona. Twee weken ervoor waren dat er 35.

Alle Texelaars kunnen zich op het eiland laten inenten. Eind mei was iedereen onder de 60 jaar aan de beurt voor een eerste prik, en gisteren mochten de 60- tot 65-jarigen. De oudste doelgroepen moesten aanvankelijk naar Alkmaar voor het vaccin, maar konden toch op het eiland blijven. Zij hebben hun coronavaccinatie begin dit jaar al gekregen.

Ziekenhuis

Een inwoner uit de gemeente Schagen is in de afgelopen twee weken in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Er is niemand uit deze regio in dezelfde periode overleden aan het virus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: